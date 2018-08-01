Происшествия

В Волгограде в ДТП пострадала пассажирка маршрутки

Происшествия 01.08.2018 10:27
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01.08.2018 10:27


В результате дорожного происшествия в  Краснооктябрьском районе получила травмы 54-летняя женщина. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во вторник около половины восьмого вечера маршрутный микроавтобус “Ford Transit” проезжал по улице Еременко. При повороте  31-летнему водителю пришлось резко затормозить и в салоне авто упала пассажирка. Пострадавшую доставили в больницу. Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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