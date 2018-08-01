Первая отгрузка готовой продукции Гремячинского ГОКа запланирована на конец текущего года









Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» проводит в настоящий момент индивидуальные и комплексные испытания оборудования сильвинитовой обогатительной фабрики Гремячинского ГОКа. Об этом ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

Учитывая, что комбинат будет выходить на проектную мощность постепенно, предприятию необходимо выполнить развитие железнодорожной инфраструктуры в объемах, соразмерных объемам отгрузки готового продукта. С декабря текущего года компания планирует начать отгрузку готовой продукции в собственные и арендованные минераловозы с последующим отправлением потребителю группами и отправительскими маршрутами. Согласно плану производства в 2019 году предполагается отгрузка готового продукта в объеме 500-800 тыс. тонн отправительскими маршрутами преимущественно в адрес Туапсинского балкерного терминала.К этому моменту на предприятии необходимо построить 3,8 км железнодорожных путей парка «Б»,1,4 км железнодорожных путей парка «Е» и 7,9 км железнодорожных путей парка «А».

На первом этапе на путях общего пользования станции Гремячая планируется формировать отправительские маршруты (54 вагона или 5200 тонн брутто) из выводимых с пути необщего пользования групп из 12 вагонов, которые будут формироваться в отправительский маршрут локомотивом ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в течение 2-3 суток.

Эта схема будет использована до июля 2020 года, когда полностью будет реализован первый этап строительства железнодорожной инфраструктуры ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» со строительством зданий административно-бытового корпуса, пункта подготовки вагонов и участка технического обслуживания и ремонта вагонов, двух путепроводов и 16,4 км железнодорожных путей. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит компании формировать прямые отправительские маршруты на собственной железнодорожной инфраструктуре.