Культура 01.08.2018 11:19
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01.08.2018 11:19
Памятный митинг,посвященный очередной годовщине начала Первой мировой войны, прошел сегодня в Волгограде у входа в Мемориально-исторический музей на улице Гоголя, сообщает ИА «Высота 102». Как известно, Россия вступила в Первую мировую войну 1 августа 1914 года, после вручения германским послом ноты об объявлении войны. Тогда вместе с согражданами со всей империи воевать отправились более 100 тысяч донских казаков и жителей Царицына. В память о них на территории музея установлен мемориальный знак.
Один из самых известных героев тех времен - полный Георгиевский кавалер Константин Недорубов. К памятнику доблестному казаку и мемориалу, установленному в честь погибших на фронтах Первой мировой войны жителей Царицына сегодня были возложены цветы. Сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва», в комплекс которого входит Мемориально–исторический музей, при поддержке регионального отделения «Российского военно-исторического общества» ведут активную работу по сохранению памяти о событиях начала прошлого века и постоянно пополняют новыми материалами тематическую экспозицию, которая была открыта 4 года назад к 100-летию со дня начала Первой мировой войны.
В этом году в Мемориально-исторический музей Волгограда вернулось после реставрации Георгиевское знамя 38-го Донского казачьего полка. Как говорят специалисты, то, что такая реликвия сохранилась до наших дней - настоящее чудо.
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