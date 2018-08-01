Происшествия 01.08.2018 09:22
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01.08.2018 09:22
Водная забава едва не обернулась трагедий для группы детей, отдыхавших на Волге неподалеку от лодочной станции в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», пятерых подростков 13-15 лет на двух надувных матрасах унесло на середину реки, где проходит судовой ход. Самостоятельно вернуться на берег было крайне сложно – сильным течением матрасы уносило все дальше от берега. На помощь ребятне вовремя пришли сотрудники ГУ МЧС по региону. Всех пятерых «мореплавателей», среди которых две девочки и трое мальчишек, доставили на берег живыми и невредимыми.
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