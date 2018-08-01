Аналитика

Для населения Волгоградской области наступила сладкая жизнь

Аналитика 01.08.2018 09:14
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01.08.2018 09:14


Жители Волгоградской области стали меньше есть фруктов, зато увеличили потребление сахара и кондитерских изделий. Как сообщает ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. возросло потребление в натуральном выражении ряда продуктов в среднем на потребителя в год: масла растительного и других жиров - на 9,3%, сахара и кондитерских и изделий - на 7,6%, рыбы и рыбопродуктов - на 4,1%, яиц - на 3,2%, мяса и мясопродуктов - на 2,9%, хлебных продуктов - на 1,9%. По остальным группам пищевых продуктов наблюдалось снижение потребления: картофеля - на 6,0%, овощей и бахчевых - на 4,7%, фруктов и ягод - на 2,0%, молока и молочных продуктов - на 2,0%.
Прослеживаются определенные различия в потреблении продуктов питания домохозяйствами, проживающими в городской и сельской местности. Так, в 2017 году домохозяйствами в сельской местности по сравнению с домохозяйствами в городской местности потреблено больше сахара и кондитерских изделий на 42%, рыбы и рыбопродуктов на 35%, хлебных продуктов на 33%, овощей и бахчевых на 24%, масла растительного и других жиров на 15%, мяса и мясопродуктов на 14%, картофеля на 10%, фруктов и ягод на 9%, молока и молочных продуктов на 5%, яиц на 2%.

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