У налогового уклониста из Волгограда арестовали квартиру и машину





Дело волгоградского бизнесмена, обвиняемого в уклонении от уплаты 13 миллионов рублей налогов, передано в Дзержинский районный суд. Как сообщили ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, в период с 2015 по 2017 годы мужчина уклонялся от уплаты НДС. Для ухода от налога он включал в декларации данные о якобы закупленном электрооборудовании и привлечении для строительных работ ряда организаций. Как удалось установить правоохранителям, на деле оборудование не закупалось, а работы проводили физлица.

Свою вину бизнесмен полностью признал и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Во время расследования дела были арестованы его квартира и автомобиль.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследованием занимались следователи регионального СУ СК России.