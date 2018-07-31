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У налогового уклониста из Волгограда арестовали квартиру и машину

Расследования 31.07.2018 18:08
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31.07.2018 18:08


Дело волгоградского бизнесмена, обвиняемого в уклонении от уплаты 13 миллионов рублей налогов, передано в Дзержинский районный суд. Как сообщили ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, в период с 2015 по 2017 годы мужчина уклонялся от уплаты НДС. Для ухода от налога он включал в декларации данные о якобы закупленном электрооборудовании и привлечении для строительных работ ряда организаций. Как удалось установить правоохранителям, на деле оборудование не закупалось, а работы проводили физлица.
Свою вину  бизнесмен полностью признал и попросил рассмотреть его  дело в особом порядке. Во время расследования дела были арестованы  его квартира и автомобиль.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследованием занимались следователи регионального СУ СК России.

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