Общество

В Волгограде восстанавливают исчезнувшую после ливней дорогу

Общество 31.07.2018 17:49
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31.07.2018 17:49


В Красноармейском районе Волгограда силами МУП «ДСЭР Советского района» восстановлена улица Куликовская в границах от ул. Лазоревой до ул. Минской, пострадавшая от последних ливней. Помимо устранения вымоин бригады муниципального предприятия уложат здесь полноценное дорожное покрытие, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города. Из-за глубоких промоин, образовавшихся на дороге,  родителям с детьми стало проблематично добираться до детского сада № 259. Кроме того, жители частного сектора лишились ближайшего удобного выезда на основную городскую магистраль. Администрация города приняла решение провести работы по укреплению дороги с укладкой нового асфальтобетонного покрытия.  «Общая площадь восстанавливаемой дороги по ул. Куликовской составляет свыше 1500 кв. метров, - отметил мастер участка МУП «ДСЭР Советского района» Дмитрий Болдырев. – В ближайшее время здесь появится новая дорога шириной до 5 метров. Кроме того, новая дорога позволит обеспечить удобный доступ к образовательному учреждению – детскому саду № 259». Напомним, во время июльских ливней на Волгоград выпало четыре месячных нормы осадков. Сильные потоки воды в ряде мест подмыли грунтовые основания дорожного полотна, принесенными грунтом и щебнем оказались частично забиты ливневые коллекторы. Муниципальные предприятия начали устранение последствий непогоды, как только позволили погодные условия.

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