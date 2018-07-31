Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Строители «Волгоград Арены» замяли информацию о причинах разрушений склона во время дождя

Аналитика 31.07.2018 20:10
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31.07.2018 20:10



Смотрите сегодня в программе:  строители восстанавливают размытый склон у «Волгоград Арены», не вдаваясь в подробности истинных причин разрушений. Документы на регистрацию приняты: подписные листы претендентов в кандидаты гордумы Волгограда проверяют с лупой. Всплыл фальшивый диплом: кандидат в депутаты гордумы от КПРФ поспешила сняться с предвыборной гонки. Купаться все еще запрещено: жителей Волгограда до сих пор не порадовали открытием всех официальных пляжей. 

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.

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