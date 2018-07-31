«Высота 102 ТВ»: Строители «Волгоград Арены» замяли информацию о причинах разрушений склона во время дождя







Смотрите сегодня в программе: строители восстанавливают размытый склон у «Волгоград Арены», не вдаваясь в подробности истинных причин разрушений. Документы на регистрацию приняты: подписные листы претендентов в кандидаты гордумы Волгограда проверяют с лупой. Всплыл фальшивый диплом: кандидат в депутаты гордумы от КПРФ поспешила сняться с предвыборной гонки. Купаться все еще запрещено: жителей Волгограда до сих пор не порадовали открытием всех официальных пляжей.





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