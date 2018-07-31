Золото сарматов вернулось из Палаццо-Венеции в Риме в Астрахань

Астраханский музей-заповедник представит выставку «Золото сарматов» в рамках Каспийского медиафорума — 2018: в экспозицию включены фото редчайших предметов археологии из золота и серебра, найденных на территории Астраханской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в агентстве связи и массовых коммуникаций региона, выставку уже экспонировали в музее Палаццо-Венеция в Риме, в Государственном историческом музее, в Саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева, в московском музее декоративно-прикладного искусства.

Напомним, большая коллекция золота сарматов впервые экспонировалась в начале года и в волгоградском областном краеведческом музее. Были представлены более 70 предметов из золота и серебра: посуда, дамские ювелирные изделия, украшения для коней. Всем находкам – более двух тысяч лет.

Скифо-сарматская археологическая культура (IV век до нашей эры — IV века нашей эры) — одно из ярчайших явлений в истории Евразийских степей. На протяжении более тысячи лет в степях Средней Азии и Нижнего Поволжья проживали ираноязычные кочевники, известные нам по трудам античных авторов как скифы, савроматы, сарматы, массагеты, аланы. Украшения, найденные в захоронениях, являются атрибутами аристократии раннего железного века.







