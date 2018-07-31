Юная волгоградка избила подростка, вымогая у него 14 тысяч рублей

Общество 31.07.2018 15:36
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31.07.2018 15:36
К полутора годам колонии общего режима приговорена за вымогательство с применением насилия 19-летняя Алина Кушманова. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня инстанция утвердила приговор, вынесенный судом Краснооктябрьского района.
Известно, что пойти на преступление в марте этого года ей предложил ее знакомый. Тот враждовал с 17-летним парнем и решил “вытрясти” с него 14 тысяч. Причем Кушмановой от этих денег должна была достаться только малая часть. Через несколько дней девушка встретила подростка в подъезде и потребовала от него денег. Серьезность намерений она “подкрепила” ударами рукой и бейсбольной битой по лицу жертвы. Отметим, что девушка полностью признала свою вину и просила об условном наказании.
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