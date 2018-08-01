Общество

На смену большому футболу в Волгограде пришел футбол опасный

Общество 01.08.2018 10:26
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01.08.2018 10:26


Играть на проезжей части приходится детям, живущим в одном из дворов в  центре города-героя, в то время как предназначенная для них площадка давно превратилась в полные опасностей развалины. После многочисленных жалоб жителей съемочная группа ИА “Высота 102” посетила проблемное место, расположенное между домами № 18 и 20 по улице Чапаева и домом №30 по улице Рокоссовского, чтобы оценить ситуацию на месте.
Первое, что бросилось в глаза - это бывшее футбольным поле. Теперь о его изначальной спортивной принадлежности свидетельствуют  только установленные здесь  металлические ворота. Сама спортплощадка замусорена, забор местами держится, что называется, “на честном слове”. Пускать сюда детвору  родители просто боятся. К тому же кто-то сердобольный превратил один из участков этой территории в “общежитие” для бездомных животных.  
 
Есть на территории двора и другие игровые зоны -  в одной находятся старые качели, в другой - установленный, скорее всего, в советские времена, лабиринт.  Но на самой крупной площадке для детских игр стоят сломанные остатки двух столов для пинг-понга. Сейчас  они представляют собой переплетенные металлоконструкции, местами ощетинившиеся острыми краями в местах разлома. Не лучше выглядят и некоторые турники. Из земли торчат сломанные стойки без перекладин. Если напороться на них, то беды не миновать. 

Еще больше поражает то, что за двором вроде бы следят. Сломанные много лет назад металлоконструкции щеголяют сегодня свеженькой краской. Если не подходить близко и не приглядываться, то со стороны может показаться, что двор благоустроен и все там благополучно. Издали сквозь листву деревьев и кустарников виднеются окрашенные в веселенькие цвета игровые снаряды, заподозрить неладное тяжело. Правда, детвора почему-то гоняет мяч на проезжей части внутридворовых дорог.

“Двор наш  не приспособлен для того, чтобы здесь гуляли дети. А остатки от игровых и спортивных снарядов просто травмоопасны. А ведь детей здесь очень много. Я живу здесь уже шесть лет и ситуация не изменилась”, - говорит Инна Василенко, жительница дома №18 по улице Чапаева.
“Я не знаю, кто именно отвечает за наш двор. Но поражает, что в центре города, который еще недавно принимал Чемпионат мира по футболу, поблизости от проспекта имени маршала Жукова, находится брошенная футбольная площадка. На ней могли бы играть наши дети, а вместо этого им приходится гонять мяч рядом с припаркованными машинами. В “войнушку” играют, бегая по кустам, где торчат поломанные конструкции, оставшиеся от детской площадки, а ведь это опасно. Неужели, чтобы достучаться до тех, кто отвечает за детскую площадку, обязательно нужно обращаться в СМИ?”, - поддерживает соседку Андрей Никифоров.  
К счастью,  пока никто из ребятишек пока не пострадал на опасной площадке и не попал под колеса проезжающего авто. Но будет ли так везти всегда - неизвестно.
По словам старожилов, навести порядок во дворе власти им обещали еще в 2010 году.  Но никаких изменений с тех пор они не увидели.
В УК “Жилкомсервис”, которая обслуживает дома № 18 и 20 по улице Чапаева, информагентству сообщили, что дворовая территория не относится к территории управления  и давать подробные комментарии по телефону не стали. В администрации города пояснили,  что участок, где располагается двор,  не размежеван и статус его не определен. Однако, по распространенной практике, в подобных случаях  обслуживанием дворов занимаются УК (если это прописано в договоре с жильцами - прим. ред. ИА "Высота 102"). Также в горадминистрации пообещали, что примут меры,  чтобы обезопасить двор. Отметил собеседник ИА "Высота 102" и то обстоятельство, что после того, как двор станет собственностью жильцов, у них есть два пути для его обустройства: установить детскую площадку за свой счет или принять участие в городской программе благоустройства дворовых территорий.    
Отметим, что жители этих домов борются за порядок не только в своем дворе. Буквально через дорогу от их домов находится сквер имени 8 марта, который также находится в плачевном состоянии.  После выхода публикации ИА "Высота 102" здесь мало что изменилось  - разве что  выкосили заросли лебеды, которые были местами по пояс. 

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