Счетная палата РФ: В Волгоградской области не считают мусор

Территориальные схемы размещения отходов в Волгоградской области выполнены на основе данных формы, которая не заполняется представителями малого и среднего бизнеса и физическими лицами. При этом именно они являются основными образователями отходов. Кроме того, отсутствие показателей, характеризующего уровень утилизации ТКО, образуемых населением, также не позволяет оценить успешность реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы , эффективность расходования выделенных средств на ее реализацию. Об этом говорится в опубликованном сегодня отчете Счетной палаты РФ, который посвящен анализу показателей, характеризующих результативность мероприятий госпрограммы, - сообщает ИА «Высота 102». Речь идет об экологически безопасном обращении с твердыми коммунальными отходами в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года.

Специалисты Счетной палаты выявили также и ряд других замечаний, отметив, что территориальные схемы должны содержать данные о количестве образующихся отходов на территории субъекта Российской Федерации с разбивкой по видам и классам опасности отходов. Однако в территориальных схемах Волгоградской и еще ряда областей не учтена информация об обращении с медицинскими отходами, а также с отходами после их обезвреживания/обеззараживания.

Мероприятия, направленные на максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение и сокращение образования отходов, по обработке, утилизации и о безвреживанию отходов в том или ином виде, предусмотрены в региональных программах обращения с отходами 32 субъектах, включая Волгоградскую область. Регион является постоянным получателем субсидий из федерального бюджета на поддержку ряда экологических проектов. Согласно отчета комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области, кассовое исполнение по подпрограмме «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области» за 2017 год составило 806,5 млн рублей. В том числе за счет внебюджетных источников - 193,6 млн рублей, которые направлены на мероприятия по строительству (модернизации), дооснащению 4 межмуниципальных объектов инфраструктуры обращения с ТКО на территории Волгоградской области.

Выделены субсидии и в рамках подпрограммы «Приоритетный проект «Чистая страна». Всего же данный проект на период его реализации с 2017 по 2025 год составляет 268966,6 млн рублей. Однако в заявках субъектов Российской Федерации на получение субсидий на реализацию данной подпрограммы нет полной информации, позволяющей провести оценку таких заявок по критериям отбора природоохранных проектов. Отсутствует информация о собственниках земельных участков или отходов, количестве населения, проживающего на территории, на которой окружающая среда испытывает негативное воздействие, количестве накопленных отходов производства и потребления конкретного класса опасности, площади территории, подверженной негативному воздействию, наличии накопленных отходов производства и потребления, а также земельных участков, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности, на территории, где превышены нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Только в 2017 году, по данным Росприроднадзора, в России выявлены 10817 свалок, занимающих площадь 5635 га, и 38704 навала мусора на площади 3990 га. При этом 53% площадей в субъектах Российской федерации, находящихся под свалками и навалами, - это земли населенных пунктов, земли сельхозназначения, лесного фонда и иных категорий. Волгоградская область – не исключение. Таким образом, - делают вывод в СП - объемы твердых коммунальных отходов населения в настоящее время на государственном уровне должным образом не учитываются. Другими словами, государство не знает о реальных объемах мусора, который выбрасывают люди. В настоящее время известно о 3,4 млн тонн таких отходов. Однако это в 10 раз меньше объема, данными о котором располагают контрольно-счетные органы только 36 регионов.



