Расследования

В Волгограде двое неизвестных украли девять “IPhone” из салона сотовой связи

Расследования 31.07.2018 12:50
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31.07.2018 12:50


Воров, обокравших салон сотовой связи в Кировском районе, разыскивают полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник двое злоумышленников похитили девять телефонов “IPhone” с витрины салона связи, расположенного на  улице имени 64-ой Армии. 
Приметы подозреваемых: . Приметы подозреваемых: 
1. славянской внешности, на вид  25-30 лет, рост 170-175 см. Одет: темные брюки, светлая футболка, черная кепка, черные ботинки; 
2. славянской внешности, на вид  25-30 лет, рост 170-175 см. Одет: черные сланцы, светлые брюки, светлая голубая футболка, солнцезащитные очки.
Всем, кому что-то известно об этих людях или их  местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 45-07-87, 45-10-46 или 93-01-11 - Управление МВД России по г.Волгограду.


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