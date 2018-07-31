



Воров, обокравших салон сотовой связи в Кировском районе, разыскивают полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник двое злоумышленников похитили девять телефонов “IPhone” с витрины салона связи, расположенного на улице имени 64-ой Армии.

Приметы подозреваемых: . Приметы подозреваемых:

1. славянской внешности, на вид 25-30 лет, рост 170-175 см. Одет: темные брюки, светлая футболка, черная кепка, черные ботинки;

2. славянской внешности, на вид 25-30 лет, рост 170-175 см. Одет: черные сланцы, светлые брюки, светлая голубая футболка, солнцезащитные очки.

Всем, кому что-то известно об этих людях или их местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 45-07-87, 45-10-46 или 93-01-11 - Управление МВД России по г.Волгограду.