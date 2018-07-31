Общество

Скандальный провал на склоне у «Волгоград Арены» почти засыпали

Общество 31.07.2018 12:45
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31.07.2018 12:45



Примыкающий к территории «Волгоград Арены» откос у Нулевой продольной магистрали, который размыло во время ливня 15 июля, постепенно восстанавливают. Как сообщает ИА «Высота 102», провал на склоне практически засыпали. Во всяком случае, разница между фотографиями, сделанными сразу после окончания дождя и сегодня - очевидна. Официального комментария об установленных причинах разрушений и проводимых работах в ФГУП «Спорт-Инжиниринг» (заказчик возведения «Волгоград Арены») информагентству не дали, сославшись на то, что руководство в отпуске. Неизвестной также остается сумма ущерба, указанного в дефектной ведомости, и страховых выплат, которые должны возместить расходы генподрядчика АО «Стройтрансгаз» на ликвидацию последствий ЧС. Во время сильного дождя в середине июля пострадал не только насыпной склон, но и некоторые помещения внутри стадиона. Ситуация вызвала большой резонанс, у общественности возникли вопросы к качеству дорогостоящих строительных и инженерных работ. 
Строительство стадиона «Волгоград Арена», на котором прошли 4 матча группового этапа чемпионата мира по футболу, застраховано на 16,5 млрд рублей - примерно в эту же сумму обошлось возведение спортивного объекта. Страховка покрывает строительно-монтажные риски при возведении спортивной арены, об этом ранее сообщала пресс-служба страховой группы «СОГАЗ». Страховая защита действует до конца ноября 2018 года, включая период гарантийного обслуживания.

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