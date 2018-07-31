Общество

В Волгоградской области бешеная куница ворвалась в курятник

Общество 31.07.2018 13:08
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31.07.2018 13:08


В одном из подворий села Луговая Пролейка Быковского района Волгоградской области от укуса бешеной куницы пострадали куры. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Быковского района, не с  первой попытки, но хозяевам все же удалось отловить опасного зверька и передать его ветспециалистам. Бешенство подтвердилось после взятия биопроб.
От укусов диких животных пострадала живность еще в двух хозяйствах района. Во всех очагах, как отметил руководитель районной ветслужбы Михаил Зыгало, был наложен карантин, проведены соответствующие мероприятия. Сельхозживотные привиты от бешенства. Люди, которые имели контакт с больными животными, направлены в Быковскую ЦРБ, где прошли лечение.
Эксперты заявляют о напряженной обстановке с бешенством. Заболевание остается довольно-таки серьезной проблемой как для Волгограда, так и всей области. Увеличение количества случаев бешенства связывают с разными причинами.
«Вирус становится более приспособленным к окружающей среде, в результате выросло число его вирусоносителей, - считает Михаил Зыгало,  - Раньше к ним относились лисы, корсаки, енотовидные собаки. Теперь их ряды пополнились. Известны случаи заражения бешенством от крыс, мышей и их летучих сородичей, а также от ежей».
По мнению специалиста, не дала нужный эффект вирусвакцина для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства. Она поступила в новой упаковке - в жестких пластиковых контейнерах, которые оказались не по зубам диким животным. Они остались нетронутыми в местах раскладки. В адрес поставщика вакцины направлена рекламация. 
Специалисты ветслужбы напоминают, что каких-либо эффективных способов лечения при бешенстве сегодня нет. Именно поэтому так важно проводить профилактику этой болезни, прививать домашних и сельхозживотных. При подозрении на бешенство у животного (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги) необходимо как можно быстрее обращаться к ветеринарам.
Опасно бешенство и для человека. Как правило, у людей бешенство протекает с тяжелым поражением нервной системы и заканчивается смертью.
Справка. По последним данным Россельхознадзора, в этом году зарегистрировано 119 случаев заболевания животных опасной вирусной инфекцией.  

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