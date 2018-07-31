«МегаФон» обеспечит подбор персонала с помощью цифры

Телеком 31.07.2018 11:56 Реклама
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31.07.2018 11:56
«МегаФон» первым среди операторов связи запустил услугу по поиску персонала массовых позиций — «Цифровой подбор линейного персонала». Возможности автоматизации и инфраструктура «МегаФона» позволяют заполнять открытые вакансии в любом регионе России в кратчайшие сроки от 3-х дней, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу компании.
К примеру, в компании «МегаФон» до внедрения цифрового подбора в некоторых подразделениях порядка 20-30% позиций оставались не занятыми. Компания несла существенные затраты на постоянное привлечение персонала. Применение цифровых инструментов и профилей «идеального» сотрудника, построенных на основе больших данных, помогло достичь укомплектованности в 98%.
«Внедрив цифровой процесс массового подбора сотрудников в компаниях группы, мы предлагаем готовое решение для корпоративных клиентов. С его помощью мы можем обеспечить ключевые требования заказчиков к подбору — скорость, полное соответствие кандидатов требованиям и оптимальную стоимость. «Цифровой подбор линейного персонала» — это только первый шаг в построении интегрированной модульной платформы, охватывающей все этапы от найма до увольнения», — отмечает директор Общего центра обслуживания «Пикта» Любовь Стрелкина.
Работа начинается с составления плана. Для этого используются данные клиента и собственная статистика отбора кандидатов от этапа к этапу. Заказчик может отслеживать прогресс подбора и работать с кандидатами в Личном кабинете услуги: просматривать резюме приглашенных на собеседование кандидатов, согласовывать тех, кто успешно прошел необходимые этапы при приеме на работу — интервью, тестирование, медосмотр или согласование службой безопасности.
В Личном кабинете доступна аналитика о времени прохождения кандидатом каждого этапа в онлайн-режиме или за определенный период. Клиент сможет оценить соответствие фактических показателей подбора намеченным целям, оперативно создать и отправить новые заявки на подбор.
Узнать подробнее о решении можно здесь.
«Наши цифровые компетенции позволяют создавать новые решения за рамками традиционного телекома. К примеру, мы уже успешно запустили ряд LegalTech-решений, первыми на рынке внедрили «Мобильную электронную подпись», предложили инструмент для эффективной рекламы — «МегаФон.Таргет». «МегаФону» уже доверяет каждая третья компания», — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.
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