Пока депутаты в отпуске, Волгоградская облдума закупает календарики и авторучки

Общество 31.07.2018 12:51
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31.07.2018 12:51
Закупка авторучек и печатных календарей на общую сумму более полумиллиона рублей объявлена Волгоградской областной думой, сообщает ИА «Высота 102». По информации , размещенной на сайте госзакупок, цена одной шариковой авторучки синего цвета с фирменной гравировкой должна составить около 250 рублей. На этот канцелярский товар регпарламент потратит 146 844 рубля. Кроме того, для плодотворной работы депутатов просто необходимы печатные календари - всего 2000 штук. «Услуги по изготовлению и поставке издательской продукции для материально-технического обеспечения Волгоградской областной думы и сувенирной издательской продукции для обеспечения мероприятий, проводимых Волгоградской областной думой» обойдутся избирателям в 452 800 рублей.
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