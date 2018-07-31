Папашу-садиста из Волгоградской области могут отправить в колонию и лишить родительских прав

Общество 31.07.2018 11:40
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31.07.2018 11:40
До трех лет тюрьмы может грозить жителю Ольховского района за издевательства над собственным трехлетним сыном. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ранее судимый 36-летний мужчина материл и бил ребенка. При этом известно, что ольховчанин, имея основную работу и подработку, спускал все деньги на спиртное. Выпив, он устраивал скандалы. Мужчина признал свою вину. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ “Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего”. Вскоре его поставят на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. К тому же, если он не станет относиться к ребенку, как положено, его лишат родительских прав.
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