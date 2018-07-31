В одной из поликлиник Волгоградской области детей лечил человек, не имеющий никакого отношения к медицине
Телекурьер 31.07.2018 11:40
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31.07.2018 11:40
"Первый канал", 31 июля 2018 г.
В Волгоградской области следователи разбираются в обстоятельствах вопиющей истории: в районной поликлинике несколько месяцев проработала детский врач, которая не имела к медицине вообще никакого отношения. Диплом оказался поддельный, в указанном вузе никогда не училась. От любой, даже очень тяжелой болезни лжедоктор назначала аскорбинку и отвары трав.
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