



Владимир Марченко, председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области избран председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы городского округа город Волжский. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжской городской думе, на первом заседании члены комиссии утвердили текст объявления о проведении конкурса и приеме документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Целью конкурса, напомним, является отбор на альтернативной основе кандидатур для избрания на должность главы городского округа – город Волжский Волгоградской области из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных при проведении конкурса.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – организационно-подготовительный; в ходе второго участники конкурса должны будут пройти собеседование. Предполагаемая дата проведения заседания конкурсной комиссии по подведению итогов первого этапа конкурса: 11 сентября 2018 года, второго этапа конкурса: 14 сентября 2018 года.

Напомним, четырех членов конкурсной комиссии назначила Волжская городская дума, столько же – губернатор Волгоградской области. Выбирать сити-менеджера будут:

Павел Андреев, начальник отдела государственного строительства государственно-правового управления аппарата губернатора Волгоградской области;

Александр Вязьмин, заместитель председателя Общественной палаты Волгоградской области;

Владимир Марченко, председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области;

Михаил Рогозин, депутат Волгоградской областной думы;

Виктор Каблов, заведующий кафедрой ВТПЭ Волжского политехнического института (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический университет», доктор технических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области;

Андрей Попов, управляющий делами администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области;

Александр Рожнов, председатель Общественной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской области, заместитель председателя Волжской городской организации «Клуб первостроителей» г. Волжского, первостроитель города Волжского;

Галина Ушамирская, ректор муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», доктор социологических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, депутат Волжской городской думы Волгоградской области.

Напомним, депутаты Волжской гордумы утвердили новый порядок избрания главы городского округа. Таким образом, действующий глава городского округа Игорь Воронин станет последним мэром, которого жители выбирали напрямую.