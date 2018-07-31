В Волгоградской области предприниматели стали больше брать кредитов

Экономика 31.07.2018 10:50
528 5
31.07.2018 10:50
В первом полугодии текущего года юридические лица и индивидуальные предприниматели Волгоградской области получили от банков кредитов на сумму 71,6 млрд рублей. В аналогичном периоде прошлого года объем выданных средств составлял 67,6 млрд рублей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России, в общем объеме кредитов, предоставленных юрлицам и индивидуальным предпринимателям, доля кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 51%. По сравнению с первым полугодием 2017 года показатель вырос на 23,3%: с 29,4 млрд рублей до 36,3 млрд рублей.
Наиболее активно кредитовались региональные предприятия обрабатывающей промышленности, прежде всего – пищевое производство, химическая и металлургическая промышленность, а также торговые организации и сельскохозяйственные предприятия. Им было выдано в совокупности более 47 млрд рублей (66% всех выданных корпоративных кредитов). Предприятия указанных видов деятельности формируют 80,5% корпоративного кредитного портфеля региона.
«На рост объемов кредитования малых и средних предприятий повлияло снижение процентных ставок по кредитам для этой категории заемщиков. По данным поступающей в Отделение Волгоград отчетности средневзвешенная процентная ставка по кредитам сектору МСП по итогам первого полугодия снизилась на несколько процентных пунктов», - отметил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Алексей Фирсов.
Реклама
Популярное по теме
04.07.2018 16:59
5854 10
02.07.2018 04:37
5208 12
21.07.2018 09:10
5048 0
Билеты FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018: скидки для клиентов ВТБ31.07.2018 09:09
Волгоградская область вышла на третье место в ЮФО про строительству жилья30.07.2018 11:07
Продукция Группы «НИКОХИМ» получила ГОСТ специального совета СНГ30.07.2018 10:30
Налоговиков Волгоградской области нацелили на рост поступлений по налогу на прибыль29.07.2018 09:43
Профессора из Мичуринска — за сотрудничество с «Садами Придонья»26.07.2018 10:59
Первая партия астраханских арбузов поехала в Бурятию26.07.2018 10:15
В Волгоградской области обсудили вопросы прозрачной и честной конкуренции24.07.2018 20:20
Зачем работодателю проводить специальную оценку условий труда?23.07.2018 11:14
В Волгограде «Красный Октябрь» оштрафовали за нарушение промышленной безопасности22.07.2018 11:39
Да будет свет: Сетевики обещают волгоградским дачникам максимальную прозрачность в работе21.07.2018 09:10
В Минэнерго России подготовку электросетей к осенне-зимнему периоду оценят по новой методике20.07.2018 16:51
Волгоградское УФАС не увидело чистоты на мусорном рынке в Михайловке20.07.2018 14:44
Nemoloko собирает голоса за качество и пользу20.07.2018 12:19
ВТБ: на ЧМ-2018 в ЮФО болельщики потратили 2,5 млрд рублей20.07.2018 11:28
В Волгоградской области во время капремонта заменят 465 аварийных лифтов19.07.2018 16:39
Реклама