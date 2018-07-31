В Волгоградской области предприниматели стали больше брать кредитов









В первом полугодии текущего года юридические лица и индивидуальные предприниматели Волгоградской области получили от банков кредитов на сумму 71,6 млрд рублей. В аналогичном периоде прошлого года объем выданных средств составлял 67,6 млрд рублей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России, в общем объеме кредитов, предоставленных юрлицам и индивидуальным предпринимателям, доля кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 51%. По сравнению с первым полугодием 2017 года показатель вырос на 23,3%: с 29,4 млрд рублей до 36,3 млрд рублей.

Наиболее активно кредитовались региональные предприятия обрабатывающей промышленности, прежде всего – пищевое производство, химическая и металлургическая промышленность, а также торговые организации и сельскохозяйственные предприятия. Им было выдано в совокупности более 47 млрд рублей (66% всех выданных корпоративных кредитов). Предприятия указанных видов деятельности формируют 80,5% корпоративного кредитного портфеля региона.

«На рост объемов кредитования малых и средних предприятий повлияло снижение процентных ставок по кредитам для этой категории заемщиков. По данным поступающей в Отделение Волгоград отчетности средневзвешенная процентная ставка по кредитам сектору МСП по итогам первого полугодия снизилась на несколько процентных пунктов», - отметил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Алексей Фирсов.