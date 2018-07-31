В Волгоградской области "бесправный" байкер влетел в столб

Происшествия 31.07.2018 09:57
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31.07.2018 09:57
Молодой мотолюбитель пострадал в дорожном происшествии, случившемся в Старополтавском районе. Как рассказали ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в понедельник около восьми часов вечера 25-летний мотоциклист, ехавший по улице Мостовой в селе Салтово, потерял управление своим транспортом. Затем его мотоцикл с коляской модели "Днепр МТ-11" врезался в столб. В результате байкер с травмами попал в больницу.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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