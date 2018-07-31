Билеты FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018: скидки для клиентов ВТБ

Экономика 31.07.2018 09:09 Реклама
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31.07.2018 09:09
В рамках стартовавшей 27 июля акции «Открой мир FORMULA 1» клиенты банка ВТБ получают возможность приобрести билеты на российский этап Формулы 1 со скидкой 10%. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, предложение доступно для держателей карт банка ВТБ, Почта Банка, экс-ВТБ 24 и экс-Банка Москвы. Акция продлится до 30 сентября 2018 года.
Для получения скидки при оформлении покупки необходимо ввести первые 6 цифр карт указанных банков с платежными системами VISA или Mastercard или 8 цифр карты «Мир» в специальном поле на сайте для покупки билетов — f1.sochiautodrom.ru. Каждый клиент сможет приобрести в рамках акции не более 10 билетов на одну карту.
Справка. Банк ВТБ является титульным спонсором этапа FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2018, который будет проходить на Сочи Автодроме с 27 по 30 сентября.
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