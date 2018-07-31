



Шестерых человек, попавших в опасную ситуацию на воде, выручили за последние несколько суток спасатели. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Так, несчастье едва не произошло в воскресенье около восьми вечера в Тракторозаводском районе. У выехавшего на резиновой лодке рыбака заглох двигатель и мужчину стало уносить течением. Оказавшиеся поблизости спасатели взяли его на буксир и доставили к берегу.

В субботу около одиннадцати часов ночи двоих нетрезвых пловцов вытащили из Ахтубы. Мужчины пришли на пляж города Волжского, чтобы освежиться, но едва не утонули. После того, как их извлекли из воды, с купальщиками провели воспитательную беседу.

В субботу же в разное время в районе Урюпинска из Хопра спасли троих утопающих: мужчину, женщину и подростка. Сообщается, что, купаясь в реке, они выбились из сил и их начало уносить течением. К счастью, рядом оказался катер с сотрудниками Урюпинского поисково-спасательного подразделения областной “Службы спасения”.

Всего за неделю на водоемах Волгоградской области были спасены 14 человек: семеро взрослых и семеро детей.



