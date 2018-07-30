В Волгоградской области выбрали регоператора по обращению с отходами

Экология 30.07.2018 20:14
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30.07.2018 20:14
Сегодня в ходе заседания конкурсной комиссии по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами победителем объявлено ООО «Управление отходами — Волгоград», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию области. Заявка признана соответствующей всем установленным федеральным законодательством требованиям. К своим обязанностям по оказанию коммунальной услуги организация должна приступить не позднее 1 января 2019 года.
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