Общество 30.07.2018 21:21
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30.07.2018 21:21
Жители 70 многоквартирных домов Волгограда обратились в жилищную инспекцию города после сильных дождей с жалобами на повреждения квартир и подъездов из-за неисправных ливневок и протекших крыш. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в администрации Волгограда, инспекторы провели рейды по всем 70 адресам. Было выявлено, что одной из основных причин протечки крыш домов является отсутствие герметизации кровельного покрытия. Кроме того, нарушения были выявлены и в системе ливневой канализации, которая должным образом не очищалась от мусора. Согласно жилищному законодательству, устранить протечку кровли в многоквартирных домах обязана управляющая организация по заявлению жильцов в течение суток, на устранение неисправностей в инженерных системах отводится до пяти дней. Некоторые УК почти сразу приступили к восстановительным работам, но есть и те организации, которые не спешат исполнить свои обязанности – этим УК выданы предписания с требованием устранить выявленные нарушения. «В случае повторного неисполнения предписания в отношении недобросовестной УК будет составлен протокол об административном правонарушении. За невыполнение предписания управляющей компании грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей», - рассказал ИА «Высота 102» заместитель начальника инспекционного отдела жилищной инспекции города Волгограда Игорь Гущин. В администрации города утверждают, что все восстановительные работы в многоквартирных домах находятся на особом контроле. В том числе и дом № 26 по улице Шурухина в Тракторозаводском районе, где из-за дырявой кровли произошло частичное разрушение перекрытий.
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