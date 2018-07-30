Волгоградцам предлагают передвигаться по городу на велосипеде

Общество 30.07.2018 18:04
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30.07.2018 18:04
Сегодня еще одна велодорожка появилась в Волгограде на Первой продольной магистрали в границах от ул. Краснознаменской до ул. Глазкова. Ее протяженность - 3,5 километра Соответствующее обозначение нанесено на выделенную полосу, предназначенную для движения общественного транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, это очередной шаг по созданию единого вело-пешеходного пространства, куда уже вошли парки с велодорожками в парке Победы напротив стадиона и около музея «Россия. Моя история».
Специальные дорожки будут организованы на нижней террасе набережной, в пойме реки Царица, в волгоградских парках. Появление удобного маршрута позволит волгоградцам с комфортом передвигаться по центру города, - считают в администрации Волгограда.
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