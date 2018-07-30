Общество

Волгоградцам предлагают передвигаться по городу на велосипеде

Общество 30.07.2018 18:04
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30.07.2018 18:04


Сегодня еще одна велодорожка появилась в Волгограде  на Первой продольной магистрали в границах от ул. Краснознаменской до ул. Глазкова. Ее протяженность -  3,5 километра Соответствующее обозначение нанесено на выделенную полосу, предназначенную для движения общественного транспорта. Как сообщили  ИА «Высота 102» в мэрии, это очередной шаг по созданию единого вело-пешеходного пространства, куда уже вошли парки с велодорожками в  парке Победы напротив стадиона и   около музея «Россия. Моя история».
Специальные дорожки будут организованы на нижней террасе набережной, в пойме реки Царица, в волгоградских парках. Появление удобного маршрута позволит волгоградцам  с комфортом передвигаться по центру города, - считают в администрации Волгограда. 
 

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