Общество

В Волгоградской области потребность в рабочих кадрах до 2024 года превысит 76 тысяч человек

Общество 31.07.2018 07:59
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31.07.2018 07:59


Волгоградцы - победители областного первенства «Молодые профессионалы», которые успешно прошли всероссийские отборочные туры, примут участие в финале VI Национального чемпионата WorldSkills Russia: он пройдет в  августе в Южно-Сахалинске. Волгоградскую область представят 16 ребят, а всего более 700 претендентов из 85 субъектов страны будут бороться за звание лучших представителей своей профессии, - сообщили ИА «Высота 102»  в администрации региона.
Наши земляки покажут свое мастерство в 15 квалификациях по сварочным технологиям, электромонтажу, кирпичной кладке, малярным и декоративным работам, холодильной технике и системе кондиционирования, предпринимательству, лабораторному и медицинскому анализу, преподаванию в младших классах, лабораторному и химическому анализу, ландшафтному дизайну, медицинскому и социальному уходу, поварскому делу, сухому строительству, программным решениям для бизнеса,IT –решениям для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», эстетической косметологии. Победители и призеры финала VI Национального чемпионата войдут  в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia и отправятся в Будапешт на европейское первенство EuroSkills 2018.
Волгоградская область присоединилась к международному движению WorldSkills в 2016 году. Главная цель соревнований – популяризация рабочих профессий.  К 2024 году потребность в квалифицированных кадрах в Волгоградской области превысит 76 тысяч человек. Данные были получены в результате опроса 1812 работодателей, из которых 178 реализуют инвестиционные проекты, - отметили в пресс-службе.


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