Волгоградцы - победители областного первенства «Молодые профессионалы», которые успешно прошли всероссийские отборочные туры, примут участие в финале VI Национального чемпионата WorldSkills Russia: он пройдет в августе в Южно-Сахалинске. Волгоградскую область представят 16 ребят, а всего более 700 претендентов из 85 субъектов страны будут бороться за звание лучших представителей своей профессии, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.

Наши земляки покажут свое мастерство в 15 квалификациях по сварочным технологиям, электромонтажу, кирпичной кладке, малярным и декоративным работам, холодильной технике и системе кондиционирования, предпринимательству, лабораторному и медицинскому анализу, преподаванию в младших классах, лабораторному и химическому анализу, ландшафтному дизайну, медицинскому и социальному уходу, поварскому делу, сухому строительству, программным решениям для бизнеса,IT –решениям для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», эстетической косметологии. Победители и призеры финала VI Национального чемпионата войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia и отправятся в Будапешт на европейское первенство EuroSkills 2018.

Волгоградская область присоединилась к международному движению WorldSkills в 2016 году. Главная цель соревнований – популяризация рабочих профессий. К 2024 году потребность в квалифицированных кадрах в Волгоградской области превысит 76 тысяч человек. Данные были получены в результате опроса 1812 работодателей, из которых 178 реализуют инвестиционные проекты, - отметили в пресс-службе.







