Общество 31.07.2018 07:59
120 1
31.07.2018 07:59
Волгоградцы - победители областного первенства «Молодые профессионалы», которые успешно прошли всероссийские отборочные туры, примут участие в финале VI Национального чемпионата WorldSkills Russia: он пройдет в августе в Южно-Сахалинске. Волгоградскую область представят 16 ребят, а всего более 700 претендентов из 85 субъектов страны будут бороться за звание лучших представителей своей профессии, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.
Наши земляки покажут свое мастерство в 15 квалификациях по сварочным технологиям, электромонтажу, кирпичной кладке, малярным и декоративным работам, холодильной технике и системе кондиционирования, предпринимательству, лабораторному и медицинскому анализу, преподаванию в младших классах, лабораторному и химическому анализу, ландшафтному дизайну, медицинскому и социальному уходу, поварскому делу, сухому строительству, программным решениям для бизнеса,IT –решениям для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», эстетической косметологии. Победители и призеры финала VI Национального чемпионата войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia и отправятся в Будапешт на европейское первенство EuroSkills 2018.
Волгоградская область присоединилась к международному движению WorldSkills в 2016 году. Главная цель соревнований – популяризация рабочих профессий. К 2024 году потребность в квалифицированных кадрах в Волгоградской области превысит 76 тысяч человек. Данные были получены в результате опроса 1812 работодателей, из которых 178 реализуют инвестиционные проекты, - отметили в пресс-службе.
Реклама
Популярное по теме
28.07.2018 15:55
46546 27
26.07.2018 16:06
15665 38
16.07.2018 09:41
11740 36
УК просят пинка: спустя 2 недели после ливня крыши починили не во всех домах Волгограда30.07.2018 21:21
Волгоградцам предлагают передвигаться по городу на велосипеде30.07.2018 18:04
В Волгограде «пивной» спортзал кандидата в депутаты от КПРФ может пойти под снос30.07.2018 16:24
В Волгоградской области назвали пляжи с плохой водой и песком30.07.2018 15:30
Следователю-новатору из Волгограда вручили орден “За заслуги перед Отечеством”30.07.2018 15:29
Абитуриенты нашли специальность в волгоградском вузе для работы за границей30.07.2018 14:34
Тысяча и один проект: Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области в цифрах и фактах30.07.2018 11:34
Верховный суд РФ подарил надежду «автономщикам» из Волгоградской области поставить на место Минстрой30.07.2018 11:32
Под Волгоградом полицейские нашли десятерых овощеводов-нелегалов из Узбекистана30.07.2018 11:07
Цвет ковров изменят в здании администрации Волгоградской области30.07.2018 09:08
В Волгограде на ночь перекроют рокадную дорогу29.07.2018 16:19
В Волгоградской области после обильных дождей – грибной бум29.07.2018 12:12
С дорог Волгограда за сутки вывезли почти 200 тонн ливневых наносов29.07.2018 11:38
В Волгоградской области из-за жары закрыли трассы для большегрузов29.07.2018 11:10
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»28.07.2018 15:55
Реклама