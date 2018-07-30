





Смотрите сегодня в программе: митинговать против пенсионной реформы оказалось опасно - в Волгограде руководитель предприятия уволил молодую мать, по ее утверждению. за желание позвать знакомых на разрешенную акцию. Администрация Советского района Волгограда нацелилась на снос объекта - переростка: вместо жилого дома на участке кандидата в депутаты гордумы возник пивной магазин. В лабиринтах теплиц Городищенского района Волгоградской области снова нашли нелегальных мигрантов: работодателям грозят крупные штрафы. Волгоградские ВУЗы зачисляют первую волну абитуриентов: в этом году молодые люди делают ставку на специальности будущего.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.