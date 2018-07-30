



Кандидата в депутаты Волгоградской гордумы обвинили в возведении самостроя и захвате земельного участка, по которому может пройти 3-я очередь скоростного трамвая. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, администрация Советского района подала иск на участника выборов Сергея Костенко о сносе принадлежащего ему строения, расположенного по улице Днепростроевской, 42а. В здании, где уже работает магазин по продаже пенных напитков, собственник планирует открыть еще и спортклуб.





Соседство оздоровительного центра с пивнушкой, по всей видимости, владельца здания не смущает. Но власти района волнует не это. Чиновники заявляют, что объект возведен без разрешения на строительство. Коммерсанту давали добро на строительство жилого дома площадью 240 квадратных метров. Тогда как по факту «выросло» здание коммерческого профиля гораздо большего размера (почти 750 квадратов). Еще более любопытно то, что часть сооружения (36 кв.м) заходит на соседний земельный участок, зарезервированный под строительство 3-ей очереди скоростного трамвая. Какие аргументы в свою защиту предъявит владелец объекта – станет известно в ходе судебного разбирательства. Первое слушание по делу назначено на 7 августа.

Сергей Костенко баллотируется в Волгоградскую городскую думу по одномандатному округу №12 Советского района от КПРФ. Согласно данным на сайте облизбиркома, ему 47 лет, в 1989 году закончил профтехучилище. Является директором и соучредителем ООО «Омегасоюзторг». За 2017 год Костенко официально заработал 245 тысяч рублей. При этом у него в собственности, помимо здания спортзала и земли под ним, магазин площадью свыше 300 квадратных метров (доля), а также два автомобиля («Toyota Land Cruiser 200» и «Opel Astra GTC»). На банковских счетах кандидата в депутаты – 4,8 млн рублей.



