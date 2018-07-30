В Волгоградской области назвали пляжи с плохой водой и песком





Несоответствие гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям отобранных проб воды обнаружили специалисты управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в восьми местах. Причем некоторые из них являются весьма популярными у жителей региона территориями отдыха. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, не самая чистая вода обнаружена:

- в черте г.Суровикино - р.Чир

- в черте станица Клетская — р.Дон;

- в Кировском районе г. Волгограда -левый берег р.Волга о.Сарпинский;

- в Советском районе г. Волгограда-правый берег набережная им.Тулака;

- г.Волжский, ООО «Партнер» -р.Ахтуба;

- г.Волжский, у моста на о. Зеленый – р. Ахтуба;

- в черте г.Дубовка – Волгоградское водохранилище;

- в черте г.Михайловка – городской пруд.

К счастью, возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусы, холерный вибрион в исследованных пробах воды не нашли.

Не соответствуют гигиеническим требованиям по паразитологическим и микробиологическим показателям отобранные пробы почвы (песка) в местах рекреаций:

- в черте станица Клетская — р.Дон;

- в черте г.Михайловка– городской пруд.

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предостерегает - при купании в водоемах следует не допускать заглатывания воды, а после купания рекомендуется принять гигиенический душ.



