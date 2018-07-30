Общество

В Волгоградской области назвали пляжи с плохой водой и песком

Общество 30.07.2018 15:30
3497 1
30.07.2018 15:30


Несоответствие гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям отобранных проб воды обнаружили специалисты управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в восьми местах. Причем некоторые из них являются весьма популярными у жителей региона территориями отдыха. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, не самая чистая вода обнаружена: 
- в черте г.Суровикино - р.Чир
- в черте станица Клетская — р.Дон;
- в Кировском районе г. Волгограда -левый берег р.Волга о.Сарпинский;
- в Советском районе г. Волгограда-правый берег набережная им.Тулака;
- г.Волжский, ООО «Партнер» -р.Ахтуба;
- г.Волжский, у моста на о. Зеленый – р. Ахтуба;
- в черте г.Дубовка – Волгоградское водохранилище;
- в черте г.Михайловка – городской пруд.
К счастью, возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусы, холерный вибрион в исследованных пробах воды не нашли.
Не соответствуют гигиеническим требованиям по паразитологическим и микробиологическим показателям отобранные пробы почвы (песка) в местах рекреаций:
- в черте станица Клетская — р.Дон;
- в черте г.Михайловка– городской пруд.
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предостерегает - при купании в водоемах следует не допускать заглатывания воды, а после купания рекомендуется принять гигиенический душ.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачивать
Популярное по теме
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»
28.07.2018 15:55
46546 27
Волгоградские профсоюзы провели митинг против пенсионной реформы
26.07.2018 16:06
15665 38
В Волгограде перекрыли размытую ливнем рокадную дорогу
16.07.2018 09:41
11740 36
Общество
30.07.2018 18:04
Общество 30.07.2018 18:04
13 Обсудить

0
Далее
Общество
30.07.2018 16:24
Общество 30.07.2018 16:24
6250 11 Обсудить

0
Далее
Общество
30.07.2018 15:29
Общество 30.07.2018 15:29
972 5 Обсудить

0
Далее
Общество
30.07.2018 14:34
Общество 30.07.2018 14:34
3572 6 Обсудить

0
Далее
Общество
30.07.2018 11:34
Общество 30.07.2018 11:34
709 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.07.2018 11:32
Общество 30.07.2018 11:32
4310 3 Обсудить

0
Далее
Общество
30.07.2018 11:07
Общество 30.07.2018 11:07
711 6 Обсудить

0
Далее
Общество
30.07.2018 09:08
Общество 30.07.2018 09:08
5789 46 Обсудить

0
Далее
Общество
29.07.2018 16:19
Общество 29.07.2018 16:19
2455 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.07.2018 12:12
Общество 29.07.2018 12:12
4820 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.07.2018 11:38
Общество 29.07.2018 11:38
1089 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.07.2018 11:10
Общество 29.07.2018 11:10
2032 0 Обсудить

0
Далее
Общество
28.07.2018 15:55
Общество 28.07.2018 15:55
55459 27 Обсудить

0
Далее
Общество
28.07.2018 15:02
Общество 28.07.2018 15:02
13150 4 Обсудить

0
Далее
Общество
27.07.2018 21:53
Общество 27.07.2018 21:53
9260 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:03
Под Волгоградом поезд “Анапа-Ульяновск” снес легковушку
16:24
В Волгограде «пивной» спортзал кандидата в депутаты от КПРФ может пойти под сносСмотреть фотографии
16:22
Житель Волгоградской области на пикнике зверски расправился со своим знакомымСмотреть фотографии
15:30
В Волгоградской области назвали пляжи с плохой водой и пескомСмотреть фотографии
15:29
Следователю-новатору из Волгограда вручили орден “За заслуги перед Отечеством”Смотреть фотографии
14:34
Абитуриенты нашли специальность в волгоградском вузе для работы за границейСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде правозащитника будут судить за 16 эпизодов подкупа и вымогательствСмотреть фотографии
13:15
В Волгоградской области сезон пожаров на закрытом полигоне ТБО в Калаче-на-Дону - в разгареСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
В Волгограде представят картины сына репрессированного революционера БухаринаСмотреть фотографии
12:17
«Ростелеком» запустил принципиально новые тарифы для малого бизнесаСмотреть фотографии
12:08
Волгоградцы считают, что они стали меньше пить и куритьСмотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области за убийство гвоздодером идет под суд мать двоих детейСмотреть фотографии
11:34
Тысяча и один проект: Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области в цифрах и фактахСмотреть фотографии
11:32
Верховный суд РФ подарил надежду «автономщикам» из Волгоградской области поставить на место МинстройСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде медработник признался в получении крупной взяткиСмотреть фотографии
11:07
Волгоградская область вышла на третье место в ЮФО про строительству жильяСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом полицейские нашли десятерых овощеводов-нелегалов из УзбекистанаСмотреть фотографии
10:30
Продукция Группы «НИКОХИМ» получила ГОСТ специального совета СНГСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области “Mercedes” врезался в светофорСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде иномарка сбила школьника-велосипедистаСмотреть фотографии
10:01
На трассе "Самара-Волгоград" водитель легковушки не заметил грузовик - пострадали пассажиры
10:00
В Волгоградской области в списке проблемных объектов - 42 многоквартирных домаСмотреть фотографии
09:08
Цвет ковров изменят в здании администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
Волгоградский “Ротор” проиграл в Томске “Томи” - 2:0Смотреть фотографии
16:19
В Волгограде на ночь перекроют рокадную дорогу
13:18
Как в Волгоградской области протестовали против повышения пенсионного возраста (ВИДЕОХРОНИКА)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:12
В Волгоградской области после обильных дождей – грибной бумСмотреть фотографии
11:38
С дорог Волгограда за сутки вывезли почти 200 тонн ливневых наносовСмотреть фотографии
11:10
В Волгоградской области из-за жары закрыли трассы для большегрузовСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области опрокинулся дорогой внедорожник: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
Реклама
 