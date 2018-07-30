Аналитика 30.07.2018 14:23
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30.07.2018 14:23
Уголовное дело в отношении председателя “Ассоциации по защите прав потребителей” Юрия Гольдера, обвиняемого в систематическом получении взяток, передано в суд. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в деле фигурируют 16 эпизодов коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством.
Напомним, правозащитник был задержан в конце июля прошлого года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции подразделения МВД России по Волгограду, а также УФСБ России по Волгоградской области при получении взятки в миллион рублей. Деньги ему передали владельцы гостиницы “Мартон” на Белоглинской. До этого организация проверила отель и помощники Гольдера нашли там 25 нарушений. Об этом они сообщили в соответствующие госструктуры, но позже часть обращений отозвали. Гольдер потребовал от представителя владельца гостиничного комплекса 1,5 миллиона рублей, но впоследствии снизил эту сумму до миллиона. В беседе с представителем бизнесмена он предложил сначала передать ему 50 тысяч рублей, а остальные деньги заплатить после подписания документов об устранении нарушений.
Был подготовлен проект и мирового соглашения. По мнению следователей, это был метод давления на владельцев гостиницы. Также были установлены еще 15 аналогичных эпизодов. По данным следствия, правозащитник требовал от коммерсантов деньги за не проведение общественного контроля или сокрытие информации о нарушениях. Размер “отступных” варьировался от 3 до 420 тысяч рублей. Для легализации денежных потоков обвиняемый заключал фиктивные договоры на юридическое обслуживание или соглашения о сотрудничестве с бизнесменами. Отметим, что Юрий Гольдер свою вину не признает.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ОЭБ и ПК ОП-5 УМВД по г.Волгограду. Расследованием занимались сотрудники СО по Ворошиловскому району СУ СК России по Волгоградской области.
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