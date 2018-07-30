ОНФ обнаружил нехватку учителей в российских школах





В российских школах не хватает преподавателей математики, иностранного и русского языков и специалистов по начальному образованию. Такие данные приводят эксперты Общероссийского народного фронта и фонда «Национальные ресурсы образования» по итогам мониторинга зарплат и нагрузки учителей – (результаты есть у РБК). В рамках этого исследования фонд с 9 мая по 10 июня 2018 года опросил 3110 педагогов общего образования из 82 регионов. Итоги опроса ОНФ направит в министерство просвещения.

О нехватке учителей сообщили 48% опрошенных. Российская школа непрерывно занимается «латанием кадровых дыр», комментирует результаты исследования заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. «Некоторые педагоги уходят из школы прямо во время учебного года, не выдерживая высокой нагрузки, в том числе непедагогической, и низкого уровня заработной платы. И многие признаются, что отговаривают молодых учителей идти работать в школу», — утверждает она.

По словам Духаниной, в результате в российских школах сложилась ситуация, при которой учителя вынуждены преподавать предметы из разных областей. «Учитель истории начинает вести уроки географии, а учитель начальных классов — математику в средней школе», — поясняет она.

Духанина полагает, что решением может стать введение национальной системы учительского роста, которая обсуждается уже несколько лет. Эта система упоминается и в новых майских указах Владимира Путина. «Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций», названо одной из приоритетных задач на период до 2024 года.

В пресс-службе минпросвещения сообщили РБК, что ведомство изучит исследование ОНФ, и отметили, что в последние годы в школах «наблюдается позитивная динамика» с кадрами. «Дефицит в кадрах в стране не превышает 1% вакансий для учителей и в городских, и в сельских школах. Среди наиболее доступных вакансий — сельские учителя английского языка. Работа учителем все больше привлекает молодых, а в педагогические вузы поступают все более подготовленные абитуриенты, что наглядно показывает качество приема в последние годы», — утверждают в министерстве. За четыре года повысилась привлекательность педагогических программ: вырос средний балл ЕГЭ абитуриентов, на педагогические программы стали поступать 100-балльники и победители олимпиад, также подчеркнули в ведомстве.



