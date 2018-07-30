













Об очередном факте возгорания закрытого полигона ТБО сообщили в редакцию ИА «Высота 102» общественники из Калача-на-Дону. Как рассказали информагентству местные жители, стартовавший в мае сезон пожаров на свалке находится в самом разгаре. В последний раз смог над полигоном жители видели и ощущали его запах буквально накануне. Сколько еще подобных пожаров впереди – неизвестно. Еще год назад в районе обсуждался вопрос о строительстве нового межмуниципального полигона ТБО. Однако реализация этого масштабного дорогостоящего проекта в очередной раз отложена, теперь – до 2020 года.

Официально мусорная свалка в Калаче-на-Дону не функционирует с 2016 года. Все отходы из районного центра, в котором проживает порядка 25 тысяч человек, вывозятся двумя мусоровозами МУП «Калачводоканал» за 100 км в Светлоярский район. Однако, как утверждают общественники, в реальности закрытая свалка продолжает разрастаться. На предоставленных активистами снимках видно, как на охраняемую территорию бывшего полигона заезжает грузовик «ЗИЛ» и выгружает гору мусора. По данному факту общественники в начале июня направляли заявление в полицию с просьбой разобраться в законности данных действий. Неделю назад из ОМВД РФ по Калачевскому району пришел отказной материал. Начальник полиции района Роман Горбатый в официальном письме сообщил заявителям, что по итогам проведенной проверки каких-либо нарушений законодательства на бывшем мусорном полигоне не выявлено.





Как неофициально стало известно информагентству в МУП «Калачводоканал», дорога на свалку, действительно, остается открытой для некоторого транспорта – преимущественно, жителей частного сектора, которым больше некуда деть свой мусор. Но активисты склонны полагать, что на свалку регулярно складируют мусор и машины местных коммунальных предприятий.

Глава администрации Калачевского района в телефонной беседе с корреспондентом информагентства существующую проблему подтвердил, но развел руками – пока не будет построен новый полигон, навести порядок на этой территории крайне сложно. «Там регулярно происходят поджоги. За этим стоят те, кто плавит металл. На полигон регулярно выезжает пожарная бригада, но тушить очень сложно, потому что идет возгорание изнутри (подземных слоев мусора, - прим. ред.)», - говорит глава администрации района. По его мнению, за поджогами свалки стоят так называемые металлисты, которые собирают и плавят провода.







