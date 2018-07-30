







Выставка–ретроспектива выдающегося московского живописца Юрия Ларина откроется в Волгограде 3 августа, сообщает ИА «Высота 102». Как рассказали в музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова, в выставочном зале на улице Чуйкова будет выставлено около 70 живописных и графических работ 1968–2014 годов: пейзажи, портреты, натюрморты. Посетителям также представят фотографии и документальный фильм о художнике с очень интересной судьбой.

Он родился в элитарной советской семье. Отец - Николай Иванович Бухарин и мама - Анна Михайловна Ларина (Бухарина) принадлежали к партийной «верхушке». Младенчество в Кремле, счастливый брак родителей - всё рухнуло в 1937-м с арестом отца, матери, а затем всех родственников. Отца расстреляли, мама выжила, но смогла впервые встретиться с сыном лишь после освобождения из лагеря, находясь на поселении.

Несколько лет Юрий Ларин (в то время он носил фамилию Гусман) провёл в детдоме в Средней Ахтубе, под Сталинградом. О том, что он - сын Николая Бухарина, Юрий узнал лишь через несколько лет после первой встречи с матерью, в 1960 году. В 1957 году, после реабилитации мамы и разрешения вернуться с ней в Москву, взял материнскую фамилию: Ларин. После реабилитации отца в 1988 году смог вернуть себе настоящее отчество: Николаевич.

Произведения Юрия Ларина находятся в собраниях Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Музея изобразительных искусств, а также в многочисленных частных собраниях России и за рубежом.