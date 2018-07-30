Аналитика

Волгоградцы считают, что они стали меньше пить и курить

Аналитика 30.07.2018 12:08
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30.07.2018 12:08


Волгоград вошел в число городов, где снизилось потребление табака, алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование финансового университета при правительстве РФ. Такой вывод сделали аналитики на основании исследования, посвященного ожиданиям россиян относительно желаемой, «достойной» и «достаточной» продолжительности жизни.  
Исследование показало, что не у всех россиян есть желание обеспечить себе долгую и здоровую жизнь. Среднее значение продолжительности жизни, которую россияне считали бы «достойной» и «справедливой», составляет сегодня 83,4 года, причем это меньше по сравнению с данными за 2016 год. 
Если говорить о городах, где проводилось исследование, наибольшие значения «справедливой» и «достойной» продолжительности жизни видят   в Омске, Владивостоке, Волгограде, Севастополе, Уфе, Краснодаре, Ижевске, Москве, Нижнем Новгороде и Челябинске. 
Наибольшая доля населения, следующего требованиям здорового образа жизни, отмечена в Грозном, Новосибирске, Перми, Екатеринбурге и Ижевске, наибольший прирост сторонников ЗОЖ – в Махачкале, Грозном, Перми, Волгограде и Хабаровске. 
Наибольшая суммарная доля тех, кто считает, что в их городе за последние годы произошло сокращение потребления алкоголя, табака и наркотиков, характерна для следующих городов: Грозный, Тюмень, Махачкала, Казань, Самара, Оренбург, Санкт-Петербург, Хабаровск, Волгоград и Набережные Челны. Города, где отмечено наименьшее сокращение доли тех, кто привержен вредным привычкам – это Барнаул, Липецк, Пенза, Ульяновск, Челябинск, Пермь, Тольятти, Краснодар, Кемерово и Красноярск. 
Наибольшая суммарная доля тех, кто считает, что надо принимать меры для сокращения потребления алкоголя, табака и наркотиков, отмечена в следующих городах: Челябинск, Новокузнецк, Тольятти, Омск, Липецк, Саратов, Севастополь, Набережные Челны, Ижевск и Астрахань. 

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