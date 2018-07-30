Волгоградцы считают, что они стали меньше пить и курить





Волгоград вошел в число городов, где снизилось потребление табака, алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование финансового университета при правительстве РФ. Такой вывод сделали аналитики на основании исследования, посвященного ожиданиям россиян относительно желаемой, «достойной» и «достаточной» продолжительности жизни.

Исследование показало, что не у всех россиян есть желание обеспечить себе долгую и здоровую жизнь. Среднее значение продолжительности жизни, которую россияне считали бы «достойной» и «справедливой», составляет сегодня 83,4 года, причем это меньше по сравнению с данными за 2016 год.

Если говорить о городах, где проводилось исследование, наибольшие значения «справедливой» и «достойной» продолжительности жизни видят в Омске, Владивостоке, Волгограде, Севастополе, Уфе, Краснодаре, Ижевске, Москве, Нижнем Новгороде и Челябинске.

Наибольшая доля населения, следующего требованиям здорового образа жизни, отмечена в Грозном, Новосибирске, Перми, Екатеринбурге и Ижевске, наибольший прирост сторонников ЗОЖ – в Махачкале, Грозном, Перми, Волгограде и Хабаровске.

Наибольшая суммарная доля тех, кто считает, что в их городе за последние годы произошло сокращение потребления алкоголя, табака и наркотиков, характерна для следующих городов: Грозный, Тюмень, Махачкала, Казань, Самара, Оренбург, Санкт-Петербург, Хабаровск, Волгоград и Набережные Челны. Города, где отмечено наименьшее сокращение доли тех, кто привержен вредным привычкам – это Барнаул, Липецк, Пенза, Ульяновск, Челябинск, Пермь, Тольятти, Краснодар, Кемерово и Красноярск.

Наибольшая суммарная доля тех, кто считает, что надо принимать меры для сокращения потребления алкоголя, табака и наркотиков, отмечена в следующих городах: Челябинск, Новокузнецк, Тольятти, Омск, Липецк, Саратов, Севастополь, Набережные Челны, Ижевск и Астрахань.



