Волгоградцы считают, что они стали меньше пить и курить

Аналитика 30.07.2018 12:08
2124 17
30.07.2018 12:08
Волгоград вошел в число городов, где снизилось потребление табака, алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование финансового университета при правительстве РФ. Такой вывод сделали аналитики на основании исследования, посвященного ожиданиям россиян относительно желаемой, «достойной» и «достаточной» продолжительности жизни.
Исследование показало, что не у всех россиян есть желание обеспечить себе долгую и здоровую жизнь. Среднее значение продолжительности жизни, которую россияне считали бы «достойной» и «справедливой», составляет сегодня 83,4 года, причем это меньше по сравнению с данными за 2016 год.
Если говорить о городах, где проводилось исследование, наибольшие значения «справедливой» и «достойной» продолжительности жизни видят в Омске, Владивостоке, Волгограде, Севастополе, Уфе, Краснодаре, Ижевске, Москве, Нижнем Новгороде и Челябинске.
Наибольшая доля населения, следующего требованиям здорового образа жизни, отмечена в Грозном, Новосибирске, Перми, Екатеринбурге и Ижевске, наибольший прирост сторонников ЗОЖ – в Махачкале, Грозном, Перми, Волгограде и Хабаровске.
Наибольшая суммарная доля тех, кто считает, что в их городе за последние годы произошло сокращение потребления алкоголя, табака и наркотиков, характерна для следующих городов: Грозный, Тюмень, Махачкала, Казань, Самара, Оренбург, Санкт-Петербург, Хабаровск, Волгоград и Набережные Челны. Города, где отмечено наименьшее сокращение доли тех, кто привержен вредным привычкам – это Барнаул, Липецк, Пенза, Ульяновск, Челябинск, Пермь, Тольятти, Краснодар, Кемерово и Красноярск.
Наибольшая суммарная доля тех, кто считает, что надо принимать меры для сокращения потребления алкоголя, табака и наркотиков, отмечена в следующих городах: Челябинск, Новокузнецк, Тольятти, Омск, Липецк, Саратов, Севастополь, Набережные Челны, Ижевск и Астрахань.
Реклама
Популярное по теме
29.07.2018 13:18
41335 56
16.07.2018 20:00
24617 6
25.07.2018 20:51
21362 1
В Волгограде правозащитника будут судить за 16 эпизодов подкупа и вымогательств30.07.2018 14:23
Как в Волгоградской области протестовали против повышения пенсионного возраста (ВИДЕОХРОНИКА)29.07.2018 13:18
«Высота 102 ТВ»: Волна митингов против пенсионной реформы прокатится по Волгоградской области в субботу27.07.2018 20:26
«Высота 102 ТВ»: На митинге в Волгограде трудящиеся потребовали пенсий как у депутатов26.07.2018 19:56
«Высота 102 ТВ»: Поселок под Волгоградом может смыть в овраг после очередного ливня25.07.2018 20:51
Волгоградскую область посетило в прошлом году более 26 тысяч иностранных туристов25.07.2018 14:12
«Высота 102 ТВ»: Впервые за полвека в Волгограде заглянули под гранитные плиты набережной24.07.2018 20:16
В Волгограде подешевел бензин24.07.2018 14:05
«Высота 102 ТВ»: Доблестные строители не спешат назвать причины хлипкости склонов у «Волгоград Арены»23.07.2018 19:57
В Волгоградской области зарплаты растут, а доходы граждан уменьшаются23.07.2018 14:26
Волгоградстат: Население Волгоградской области сократилось23.07.2018 13:10
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде природа ополчилась на наследие чемпионата мира20.07.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: Все депутаты-единороссы от Волгоградской области проголосовали в Госдуме за пенсионную реформу19.07.2018 20:02
Досуг, спорт и физкультура интересуют волгоградцев меньше всего19.07.2018 10:03
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде противников пенсионной реформы отправили митинговать подальше от центра18.07.2018 20:00
Реклама