Происшествия 30.07.2018 11:39
2017 0
30.07.2018 11:39
Матери двоих малолетних детей - 41-летней жительнице р.п. Октябрьский, грозит максимальное наказание за убийство по двум статьям УК РФ - от 6 до 15 лет: прокуратурой Октябрьского района утверждено обвинительное заключение. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, в ночь с 22 на 23 марта 2018 года в результате ссоры с 51-летней жительницей поселка, возникшей из-за пролитой тарелки с борщом, она взяла металлический гвоздодер и на глазах двух малолетних детей нанесла им не менее 3 ударов по голове потерпевшей. После этого выволокла истекающую кровью из помещения своего дома и оставила её на крыльце, где та под утро скончалась, не приходя в сознание. В отношении старшего сына от первого брака обвиняемой оформляется опека, а младшая дочь находится со своим родным отцом.
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