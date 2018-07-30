В Волгограде медработник признался в получении крупной взятки





Следственным отделом по Краснооктябрьскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении инженера отдела материально-технического снабжения одного из государственных лечебных учреждений. Он подозревается в получении должностным лицом взятки в значительном размере. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, в конце июля 2017 года между госучреждением, где работал подозреваемый, и районной центральной больницей был заключен договор пожертвования денежных средств на капитальный ремонт туберкулезного отделения. Подрядчиком выступила коммерческая строительная фирма, от представителя которой подозреваемый потребовал «мзду» за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и согласование их оплаты. 20 июля текущего года при получении 100 тысяч рублей инженер был задержан оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в содеянном подозреваемый уже полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается.



