Общество

Верховный суд РФ подарил надежду «автономщикам» из Волгоградской области поставить на место Минстрой

Общество 30.07.2018 11:32
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30.07.2018 11:32


Верховный суд РФ признал недействующим положение письма Минстроя РФ, которое предписывало взимать плату за отопление  квартир, отключенных от него. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, опубликованную ГК «Инфософт» ("Консультант Плюс"),  поводом послужило обращение Анатолия Кудрявцева, жителя город Ижевск республики Удмуртия, в чьей квартире был установлен газовый котел, в связи с чем его жилье отключили от централизованной системы отопления. Однако управляющая компания тем не менее выставляла счет за отопление, ссылаясь на письмо Минстроя РФ, позволяющее  взимать деньги за отопление, которым собственник жилья не пользовался. Суд решил, что данное письмо обладает признаками нормативного акта, в связи с чем может быть признано недействительным. Часть письма, которую оспорил гражданин, действительно, необоснованно возлагала на него обязанность оплачивать отопление при том, что квартира была отключена от централизованной системы. Подход министерства противоречил правилам оказания коммунальных услуг, а в результате у гражданина возникли необоснованные траты, а у ресурсоснабжающей организации – неосновательное обогащение, сделали вывод в Верховном суде РФ. 
Решение Верховного суда может быть обжаловано в апелляционную коллегию Верховного суда РФ. В случае его вступления в законную силу та часть письма Минстроя РФ, которая позволяла ресурсоснабжающим организациям получать плату за услугу, которую они не предоставляли, будет признана недействующей. 
Это решение Верховного суда РФ дало надежду сотням жителям Волгоградской области на справедливое решение их проблемы, связанной с требованием управляющих компаний платить за «воздух», ведь индивидуальное отопление все жители оплачивают в полном объеме. Однако людям все равно выставляли счета с учетом «долга» на десятки тысяч рублей. Не удалось им доказать свою правоту и в судах, которые, по сути, признавали законным требование поставщиков ресурса получать деньги за услугу, которую люди не получали. В подобной ситуации, напомним, оказались, в частности, жители Волжского, которые много лет назад, получив все необходимые разрешения, переоборудовали свои квартиры под индивидуальное газовое отопление, отключив их от централизованного. Однако в мае этого года Волгоградской облсуд признал законными действия ресурсоснабжающих организаций по начислению платы за централизованное отопление для квартир, где этого отопления нет. В свою очередь депутаты Волгоградской облдумы направили обращение в правительство РФ с просьбой разработать специальные тарифы для владельцев квартир с индивидуальным отоплением. Однако в Минстрое РФ пока не торопятся решать эту животрепещущую проблему. В случае же вступления в законную силу решения Верховного суда РФ, возможно, бюрократические «потуги» ведомства и не понадобятся. 

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