Общество

Тысяча и один проект: Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области в цифрах и фактах

Общество 30.07.2018 11:34
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30.07.2018 11:34



«Лукойловский» конкурс в нашем регионе интересует многих. Интересна его история и традиции, интересна практика и проекты, реализованные с помощью грантов нефтяной компании. Перелистаем конкурсные страницы, вспомним вехи его биографии, послушаем мнения участников и победителей разных лет.
Автором идеи о проведении конкурса социальных и культурных проектов в регионах России является президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Первый конкурс состоялся в 2001 году в Архангельске, а уже в 2004 году он пришёл в Волгоградскую область. Изначально организатором выступила компания «РИТЭК» под руководством Николая Николаева. Именно она задала высокие стандарты проведения конкурса в нашем регионе. С 2012 года роль оператора соревнования перешла к предприятию «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт». 
Год от года конкурс «набирает обороты». Так, в 2017 году он собрал рекордное количество заявок ─ 470. При этом 69 организаций-участниц стали обладателями грантов. Специальный приз конкурса ─ автомобиль «Лада-Ларгус» ─ получила многодетная семья Филипповых из Городищенского района. Награду вручали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.



Участником конкурса может стать любая некоммерческая организация: общественная, муниципальная, государственная и т.д. Как видим, спектр широкий. Именно поэтому список соискателей «лукойловских» грантов сам по себе представляет немалый интерес. 
Школа искусств Андрея Выстропова и областная федерация спортивной гимнастики, региональная организация Союза писателей России и Волгоградский благотворительный фонд «Дети в беде», Волгоградское отделение «Российского детского фонда» и Волгоградский технический университет, фонд олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и областная клиническая больница № 1,─ все эти и сотни других организации в разные годы принимали участие в конкурсе. И многие из них стали победителями.



За годы проведения конкурса в Волгоградской области были рассмотрены тысячи проектов. Многие из них запомнились своей оригинальностью. Например, проект по разведению косуль в одном из районов  области. Или заявка одного из ТОСов Волгограда на приобретение «веткодробителя» ─ механизма для измельчения древесных отходов в кормовую муку.  Или проект постановки спектакля «Оле-Лукойле» для слабовидящих детей в Волгоградском кукольном театре. Или заявка на организацию любительской метеостанции региональной детско-подростковой организацией… Перечислять можно долго.
Все без исключения проекты рассматриваются комиссией конкурса, в которую входят представители компании, администрации области, известные общественные деятели региона. Шанс победить есть у каждого по-настоящему интересного проекта, который социально значим и касается многих. 



XIY конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области, как и предыдущие, проводится в тесном контакте с администрацией региона. И это неслучайно: социально-культурное развитие наших городов и сёл ─ дело общее. Сопредседателем комиссии конкурса является вице-губернатор Зина Мержоева.
В нынешнем году к традиционным номинациям «Экология», «Духовность и культура»,  «Спорт» добавилась ещё одна ─ «Молодёжная инициатива». Нет сомнения, что с помощью грантов компании в нашей области продолжится строительство спортивных площадок, ремонт школ и больниц, обустройство общественных мест, возведение памятников. Будет сделано множество других по-настоящему добрых и нужных дел.

 

Продолжится и сам конкурс. В связи с многочисленными обращениями общественных и муниципальных организаций региона принято решение продлить приём заявок на месяц ─ до 31 августа. Вся необходимая информация по конкурсу по-прежнему доступна на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт».



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