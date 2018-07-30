Экономика 30.07.2018 11:07
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30.07.2018 11:07
В первом полугодии текущего года в Волгоградской области введено 266, 7 тыс. квадратных метров жилья или 3 тыс. 112 квартир, что составило 107, 1 % по отношению к этому же периоду прошлого года. Как следует из отчета Росстата, - сообщает ИА «Высота 102», в Южном федеральном округе регион занял третье место после Краснодарского края и Ростовской области, где было введено жилья 1 млн 501 тыс. кв. метров и 1 млн 76 тыс. квадратных метров соответственно. При этом больше половины приходится на частные дома: к примеру, в волгоградском регионе в структуре жилищного строительства значительная доля жилья - 60,4% построена индивидуальными застройщиками. Ими введено в эксплуатацию 1111 жилых домов площадью 161,1 тыс. квадратных метров, что на 34,4% больше, чем в 1 полугодии 2017 года. Юридические лица ввели в действие 105,6 тыс. квадратных метров, или 81,7% к уровню аналогичного периода прошлого года.
Регионами-лидерами оказались Московская и Ленинградская области. В Московской области за период с января по июнь было введено 2,9 млн кв. м жилья, что составляет 13,5% от общего объема по стране, а в Ленинградской – 1,7 млн кв. м, что составляет 5,9%.
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