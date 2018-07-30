Общество

Под Волгоградом полицейские нашли десятерых овощеводов-нелегалов из Узбекистана

Общество 30.07.2018 11:07
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30.07.2018 11:07


Десять граждан Узбекистана, работавших без разрешительных документов, выявлены в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, это произошло во время рейда по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Правоохранители проверили теплицы и сельхозугодья рядом с поселком Сакарка. Там трудятся выходцы из Узбекистана, Китая и Таджикистана. Основная их работа -  овощеводство. Известно также, что при проверке были найден и двое иностранцев, въехавших в Россию нелегально. Сейчас полицейские ищут их работодателей,  которым грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего, трудоустроенного с нарушением закона.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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