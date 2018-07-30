Общество 30.07.2018 11:07
322 0
30.07.2018 11:07
Десять граждан Узбекистана, работавших без разрешительных документов, выявлены в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, это произошло во время рейда по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Правоохранители проверили теплицы и сельхозугодья рядом с поселком Сакарка. Там трудятся выходцы из Узбекистана, Китая и Таджикистана. Основная их работа - овощеводство. Известно также, что при проверке были найден и двое иностранцев, въехавших в Россию нелегально. Сейчас полицейские ищут их работодателей, которым грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего, трудоустроенного с нарушением закона.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
Популярное по теме
28.07.2018 15:55
46546 27
16.07.2018 09:41
11740 36
17.07.2018 16:06
8957 1
Тысяча и один проект: Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области в цифрах и фактах30.07.2018 11:34
Верховный суд РФ подарил надежду «автономщикам» из Волгоградской области поставить на место Минстрой30.07.2018 11:32
Цвет ковров изменят в здании администрации Волгоградской области30.07.2018 09:08
В Волгограде на ночь перекроют рокадную дорогу29.07.2018 16:19
В Волгоградской области после обильных дождей – грибной бум29.07.2018 12:12
С дорог Волгограда за сутки вывезли почти 200 тонн ливневых наносов29.07.2018 11:38
В Волгоградской области из-за жары закрыли трассы для большегрузов29.07.2018 11:10
Волгоградец построил необычный туалет ради спасения экологии острова Сарпинский29.07.2018 11:04
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»28.07.2018 15:55
Жители Калача-на-Дону в Волгоградской области потребовали самороспуска депутатов облдумы за поддержку пенсионной реформы28.07.2018 15:02
В Волгограде на митинг против повышения пенсионного возраста пришел "Кащей Бессмертный"28.07.2018 10:19
В Быковском районе Волгоградской области сгорело и утонуло больше половины посевов27.07.2018 16:38
В селах и хуторах Волгоградской области мечтают о лучшей жизни27.07.2018 14:49
Пробки на Волжской ГЭС вызваны аварийной ликвидацией дефектов дороги27.07.2018 12:34
В Волгоградской области впервые аннулировали лицензию УК -"пустышки"27.07.2018 11:00
Реклама