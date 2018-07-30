Продукция Группы «НИКОХИМ» получила ГОСТ специального совета СНГ









Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации утвердил разработанные при поддержке специалистов РОСНАНО стандарты на оксид и гидроксид магния, которые уже несколько лет выпускаются на промышленной площадке АО «КАУСТИК» в Волгограде.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, технология получения гидроксида магния (ГОМ) и оксида магния (ОМ) разработана в научно-производственном центре АО «КАУСТИК» и на сегодняшний день запатентована более чем в 20 странах мира. Уникальная структура и высокая чистота этих химических продуктов, выпускаемых волгоградскими химиками с 2015 года, определили их широкое применение в различных сферах промышленности, как в России, так и за рубежом. ОМ и ГОМ используют в качестве эффективного нетоксичного неорганического антипирена, наполнителя и дымоподавляющей добавки при производстве всех типов пластиков, на предприятиях по выпуску бумаги и картона, в фармацевтике, при создании косметических препаратов и средств личной гигиены, в пищевой промышленности, а также многом другом.

В 2017 году решением Росстандарта оксид, гидроксид и хлорид магния были включены в федеральные справочники по наилучшим доступным технологиям (НДТ), разработанным при активном участии специалистов группы «НИКОХИМ». Производство ОМ и ГОМ в Волгограде включено в утверждённый Минпромторгом РФ отраслевой план мероприятий по импортозамещению в отечественной химической индустрии.

Нынешнее решение Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, признанного, кстати, Международной организацией по стандартизации ИСО, позволит расширить экспортный потенциал предприятий «НИКОХИМа». В настоящее время несколько десятков наименований химической продукции, выпускаемой на промплощадке группы в Волгограде, уже поставляется более чем в 40 стран мира. Только по итогам 2017 года АО «КАУСТИК» увеличил выручку от реализации своей продукции за пределы России по сравнению с 2016 годом на 32,5%, а выручка от продаж гидроксида магния увеличилась в 6,5 раз.