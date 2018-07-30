Происшествия

В Волгограде иномарка сбила школьника-велосипедиста

Происшествия 30.07.2018 10:14
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30.07.2018 10:14


Ребенок получил травму в дорожном происшествии в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, на данный момент известно, что в воскресенье около пяти часов вечера  11-летний велосипедист ехал по пешеходному переходу у дома № 38 по улице Ардатовской. В этот момент его сбил “Hyundai Solaris”, которым управлял 45-летний мужчина. Пострадавшего школьника отправили в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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