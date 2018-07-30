Цвет ковров изменят в здании администрации Волгоградской области

Общество 30.07.2018 09:08
5302 23
30.07.2018 09:08
Двести пятьдесят метров ковровых изделий разновидности «кремлевская дорожка» заказало управление делами администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, закупка обойдется в 220 тысяч рублей, тогда как начальная цена заказа составляла 275 тысяч рублей. К ковровым изделиям предъявлен ряд требований, в частности, окраска волокон должна быть устойчива к воздействию прямых солнечных лучей, к загрязнению, истиранию и химической чистке, иметь антистатичные свойства, не вызывать аллергии. Интересно, что теперь ковровые дорожки в здании администрации Волгоградской области будут бежевого цвета. Тогда как традиционно на проспекте Ленина,9 на полу лежали ковры красного цвета.
Реклама
Популярное по теме
28.07.2018 15:55
46546 27
16.07.2018 09:41
11740 36
17.07.2018 16:06
8957 1
Тысяча и один проект: Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области в цифрах и фактах30.07.2018 11:34
Верховный суд РФ подарил надежду «автономщикам» из Волгоградской области поставить на место Минстрой30.07.2018 11:32
Под Волгоградом полицейские нашли десятерых овощеводов-нелегалов из Узбекистана30.07.2018 11:07
В Волгограде на ночь перекроют рокадную дорогу29.07.2018 16:19
В Волгоградской области после обильных дождей – грибной бум29.07.2018 12:12
С дорог Волгограда за сутки вывезли почти 200 тонн ливневых наносов29.07.2018 11:38
В Волгоградской области из-за жары закрыли трассы для большегрузов29.07.2018 11:10
Волгоградец построил необычный туалет ради спасения экологии острова Сарпинский29.07.2018 11:04
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»28.07.2018 15:55
Жители Калача-на-Дону в Волгоградской области потребовали самороспуска депутатов облдумы за поддержку пенсионной реформы28.07.2018 15:02
В Волгограде на митинг против повышения пенсионного возраста пришел "Кащей Бессмертный"28.07.2018 10:19
В Быковском районе Волгоградской области сгорело и утонуло больше половины посевов27.07.2018 16:38
В селах и хуторах Волгоградской области мечтают о лучшей жизни27.07.2018 14:49
Пробки на Волжской ГЭС вызваны аварийной ликвидацией дефектов дороги27.07.2018 12:34
В Волгоградской области впервые аннулировали лицензию УК -"пустышки"27.07.2018 11:00
Реклама