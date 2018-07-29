Волгоградский “Ротор” проиграл в Томске “Томи” - 2:0

Спорт 29.07.2018 16:55
1476 13
29.07.2018 16:55
Волгоградский “Ротор” проиграл томской команде “Томь”, сообщает ИА “Высота 102”. Матч третьего тура Олимп-Первенства ФНЛ прошел в Томске на стадионе “Труд”.
Встречу команды начали практически на равных, однако в конце 31-й минуты хозяева поля открыли счет. Гол волгоградцам забил полузащитник “Томи” Николай Калинский. После пропущенного мяча футболисты “Ротора” активизировались. Но на 36 минуте томичи прорвались к волгоградским воротам и едва не забили еще один мяч. На 42-й минуте они же предприняли следующую атаку: мяч практически влетел в ворота “Ротора”, ударился о перекладину, но их линию не пересек - в итоге гола не получилось.
Во втором тайме футболисты “Томи” смогли увеличить разрыв в счете. На 62-й минуте гол забил защитник хозяев поля Ислам Тлупов. Несмотря на атаки, продолжавшиеся до самого финального свистка, отыграться и свести счет к ничьей у волгоградцев за оставшееся время не получилось. Итог встречи 2:0 в пользу “Томи”.
Отметим, что к началу сегодняшней игры на счету “Ротора” была победа над владивостокским “Лучом” и ничья в матче с московским “Чертаново”. “Томь” одержала две победы над столичными “Химками” и воронежским “Факелом”.
В прошлом сезоне команды сыграли два матча. В 19-м туре со счетом 2:0 верх одержал “Ротор”, а в 37-м туре волгоградцы уступили томичам со счетом 1:0.
Фото с сайта ФК "Ротор"
Реклама
Популярное по теме
01.07.2018 22:46
24839 26
08.07.2018 02:32
19643 0
Боксер из Волгограда в третий раз стал чемпионом Армии России24.07.2018 04:26
Волгоградский “Ротор” обыграл владивостокский “Луч” со счетом 1:022.07.2018 20:55
На матч в Волгограле между "Ротором" и "Лучом" продали 20 тысяч билетов22.07.2018 19:13
«Ротор» заплатит за матчи на «Волгоград Арене» более 26 млн рублей22.07.2018 11:57
Юниоры-ватерполисты из Волгоградской области завоевали "золото" спартакиады России21.07.2018 17:11
Волгоградский всадник лучше всех метал ножи и стрелял из лука на чемпионате России по джигитовке19.07.2018 14:10
На первую после ЧМ игру "Ротора" на "Волгоград Арене" продано 10 тысяч билетов19.07.2018 12:10
Будущие звезды футбола разыграют кубок Волгоградской области18.07.2018 12:13
Волгоградский "Ротор" завершил ничьей первый матч сезона с "Чертаново" - 1:117.07.2018 21:26
Шестеро молодых футболистов из Волгограда вошли в дубль "Ротора"17.07.2018 17:06
Юный волгоградец ждет от FIFA фото со своим выходом на поле17.07.2018 07:51
Крупнейший автомарафон на планете начнется в Астрахани и пройдет через Волгоградскую область16.07.2018 10:17
Волгоградцы прощаются с ЧМ-201815.07.2018 18:50
В Волгограде Франция обыграла Хорватию со счетом 3:015.07.2018 17:31
В Волгограде ливень скорректировал программу последнего дня работы фестиваля болельщиков ФИФА15.07.2018 16:37
Реклама