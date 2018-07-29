Волгоградский “Ротор” проиграл в Томске “Томи” - 2:0





Волгоградский “Ротор” проиграл томской команде “Томь”, сообщает ИА “Высота 102”. Матч третьего тура Олимп-Первенства ФНЛ прошел в Томске на стадионе “Труд”.

Встречу команды начали практически на равных, однако в конце 31-й минуты хозяева поля открыли счет. Гол волгоградцам забил полузащитник “Томи” Николай Калинский. После пропущенного мяча футболисты “Ротора” активизировались. Но на 36 минуте томичи прорвались к волгоградским воротам и едва не забили еще один мяч. На 42-й минуте они же предприняли следующую атаку: мяч практически влетел в ворота “Ротора”, ударился о перекладину, но их линию не пересек - в итоге гола не получилось.

Во втором тайме футболисты “Томи” смогли увеличить разрыв в счете. На 62-й минуте гол забил защитник хозяев поля Ислам Тлупов. Несмотря на атаки, продолжавшиеся до самого финального свистка, отыграться и свести счет к ничьей у волгоградцев за оставшееся время не получилось. Итог встречи 2:0 в пользу “Томи”.

Отметим, что к началу сегодняшней игры на счету “Ротора” была победа над владивостокским “Лучом” и ничья в матче с московским “Чертаново”. “Томь” одержала две победы над столичными “Химками” и воронежским “Факелом”.

В прошлом сезоне команды сыграли два матча. В 19-м туре со счетом 2:0 верх одержал “Ротор”, а в 37-м туре волгоградцы уступили томичам со счетом 1:0.

Фото с сайта ФК "Ротор"