В Волгограде на ночь перекроют рокадную дорогу

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Общество 29.07.2018 16:19
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29.07.2018 16:19
Рокадную дорогу и набережную имени 62-й Армии, на участке от интерактивного музея “Россия – моя история” до улицы Комсомольской, перекроют сегодня вечером. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, это связано с расчисткой спецтехникой магистрали от грунтовых наносов, которые образовались после аномальных ливней. Напомним, что на прошлой и позапрошлой неделе на город выпало несколько месячных норм осадков. Сегодня дорожники задействуют на участке 12 единиц спецтехники. Власти просят горожан заранее убрать припаркованные там машины. Ограничение движения будет действовать с шести вечера до шести часов утра понедельника.
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