Волгоградец построил необычный туалет ради спасения экологии острова Сарпинский

Общество 29.07.2018 11:04
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29.07.2018 11:04
Житель Волгограда Александр Николаев построил во дворе своего дома необычный уличный туалет: подручным материалом стали стеклянные бутылки и цемент. Как рассказал ИА «Высота 102» умелец, идея использовать бутылки в качестве «кирпичей» появилась у него, можно сказать, благодаря одной из главных проблем острова Сарпинский – крайней замусоренности этой территории.
О мусорных проблемах острова Сарпинский ИА «Высота 102» неоднократно сообщало. Последняя новость на эту тему – управление Росприроднадзора по Волгоградской области потребовало от администрации Волгограда, наконец, организовать вывоз мусора с острова. Но, пока суд да дело, Александр Николаев решил время не тратить и самостоятельно избавить остров хотя бы от части стеклянных бутылок, которых здесь вдоль дорог и по сей день можно найти немало. В результате появилось вот такое оригинальное сооружение. Ноу-хау Александра уже вызвало интерес у соседей, которые даже решили подумать, а не перенять ли этот опыт в спасении экологии самого крупного острова в Европе, пока власти думают над этой "неразрешимой" проблемой.
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