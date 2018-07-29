Волгоградец построил необычный туалет ради спасения экологии острова Сарпинский





Житель Волгограда Александр Николаев построил во дворе своего дома необычный уличный туалет: подручным материалом стали стеклянные бутылки и цемент. Как рассказал ИА «Высота 102» умелец, идея использовать бутылки в качестве «кирпичей» появилась у него, можно сказать, благодаря одной из главных проблем острова Сарпинский – крайней замусоренности этой территории.





О мусорных проблемах острова Сарпинский ИА «Высота 102» неоднократно сообщало. Последняя новость на эту тему – управление Росприроднадзора по Волгоградской области потребовало от администрации Волгограда, наконец, организовать вывоз мусора с острова. Но, пока суд да дело, Александр Николаев решил время не тратить и самостоятельно избавить остров хотя бы от части стеклянных бутылок, которых здесь вдоль дорог и по сей день можно найти немало. В результате появилось вот такое оригинальное сооружение. Ноу-хау Александра уже вызвало интерес у соседей, которые даже решили подумать, а не перенять ли этот опыт в спасении экологии самого крупного острова в Европе, пока власти думают над этой "неразрешимой" проблемой.



