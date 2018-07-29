







Усилить налоговый контроль в отношении организаций, применяющих схемы ухода от налогообложения, а также своевременно выявлять фирмы - «однодневки» и выгодоприобретателей, получающих необоснованную налоговую выгоду - такую установку среди прочих дали инспекторам на расширенном совещании в УФНС России по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102».

В ходе совещания отмечена положительная динамика поступлений по следующим показателям (без учета налогоплательщиков, состоящих в межрегиональных инспекциях):

-общая сумма поступлений в бюджеты различных уровней выросла: 2017 год на 4,4% и составила 15,4 млрд руб.; 1 полугодие 2018 года на 16,9% и составила 8,4 млрд руб.;

-налоговая база для исчисления налога выросла: 2017 год на 8,5% и составила 44,1 млрд руб.; 1 квартал 2018 года на 16,5% и составила 10,1 млрд руб.;

-сумма исчисленного налога выросла: 2017 год на 10,2% и составила 8,8 млрд руб.; 1 квартал 2018 года на 16,3% и составила 2 млрд руб.;

-налоговая нагрузка выросла: 2017 год на 0,21 процентных пункта и составила 1,19%; 1 квартал 2018 года - на 0,35 процентных пункта и составила 1,41%;

-сумма убытка, исчисленного при налогообложении снизилась: 2017 год на 4,2% и составила 12,2 млрд руб.; 1 квартал 2018 года на 11,1% и составила 4,8 млрд рублей.

Дополнительно обеспечено поступление налога на прибыль организаций по контрольно-аналитической работе: 2017 год на 1137 млн руб.; 1 полугодие 2018 года на 653 млн рублей. Сумма убытка, заявленного в целях налогообложения, уменьшена в 1 полугодии 2018 года на 3 004 млн рублей.

Основной задачей, стоящей перед налоговыми органами области до конца 2018 года, на совещании было названо обеспечение роста поступлений по налогу на прибыль.





