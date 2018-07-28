Жители Калача-на-Дону в Волгоградской области потребовали самороспуска депутатов облдумы за поддержку пенсионной реформы
Общество 28.07.2018 15:02
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28.07.2018 15:02
Жители Калача-на-Дону Волгоградской области сегодня протестовали против повышения пенсионного возраста. Как сообщили ИА «Высота 102» в райкоме КПРФ, в акции приняли участие около 300 человек. Выступающие заявили категорическое несогласие с планами отсрочить выход на пенсию для женщин до 63 лет, а для мужчин – до 65 лет в условиях отсутствия работы, качественного здравоохранения, низких зарплат. По окончании акции была принята резолюция с требованием отказаться от дальнейшего рассмотрения законопроекта о повышении пенсионного возраста.
Участники поставили свои подписи под обращением к правительству Дмитрия Медведева уйти в отставку. А депутатам Волгоградской облдумы, которые поддержали повышение пенсионного возраста, калачевцы предложили самораспуститься. От депутатов Калачевской районной думы участники акции потребовали повторно рассмотреть вопрос о несогласии с пенсионной реформой, который был «зарублен» на последнем заседании думы, а в случае отказа их также попросили сдать мандаты "в кратчайшие сроки". "Нам стыдно за то, что мы голосовали за таких депутатов и глав сельских поселений", - говорится в обращении, которое будет отправлено в адрес депутатов областной и районной дум с требованием ответа в положенные по закону сроки.
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